Длилась около девяти часов: ветерану "Карпат" провели тяжелую операцию на сердце

Длилась около девяти часов: ветерану "Карпат" провели тяжелую операцию на сердце

Роман Зуб находится дома и проходит реабилитацию.

Ветеран львовских "Карпат", выступающих во Второй лиге, Роман Зуб пережил сверхсложную операцию.

Об этом сообщается на официальном сайте львовского клуба.

54-летнему бывшему футболисту заменили два клапана сердца, хирургическое вмешательство длилось почти девять часов.

В настоящее время эксхавбек находится дома и проходит реабилитацию. Экс-игрок львовского клуба чувствует себя более или менее нормально и поблагодарил неравнодушного за помощь.

Роман Зуб успел поиграть за ряд украинских клубов — "Карпаты", "Прикарпатье", "Нива Винница", "Заря", "Волынь" и другие.

Имеет опыт выступлений и за рубежом – в 1993 году поиграл за варшавскую "Легию" и именно там сдал положительный тест на допинг. Повторная проба получила отрицательный результат, но дисквалификацию с украинца так не сняли.

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