Тривала близько дев'яти годин: ветерану "Карпат" зробили тяжку операцію на серці

Тривала близько дев'яти годин: ветерану "Карпат" зробили тяжку операцію на серці

Роман Зуб знаходиться вдома та проходить реабілітацію.

Ветеран львівських "Карпат", які наразі виступають у Другій лізі, Роман Зуб пережив надскладну операцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

54-річному колишньому футболісту замінили два клапани серця, хірургічне втручання тривало практично дев’ять годин.

Наразі ексхавбек знаходиться вдома та проходить реабілітацію. Екс-гравець львівського клубу почувається більш-менш нормально і подякував небайдужим за допомогу.

Роман Зуб встиг пограти за низку українських клубів – "Карпати", "Прикарпаття", "Нива Вінниця", "Зоря", "Волинь" та інші.

Має досвід виступів і за кордоном - 1993 року пограв за варшавську "Легію" і саме там склав позитивний тест на допінг. Повторна проба мала негативний результат, але дискваліфікацію з українця так не зняли.

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