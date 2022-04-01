Футболист "Шахтера" официально перешел в мадридский "Реал"

Винисиус Тобиас будет играть за "Королевский клуб".
Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса в мадридский "Реал".
Бразилец будет выступать за "сливочных" на правах аренды до конца сезона-2022/23. По условиям соглашения у "Реала" также опция выкупа футболиста.
Винисиус присоединился к "Шахтеру" в январе 2022 года и прошел с командой сборы, однако не успел дебютировать в официальных матчах. 23 февраля ему исполнилось 18 лет.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" оказал гуманитарную помощь украинской армии.
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