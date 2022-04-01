Мариуполь героически держится, помощь поступает - Арестович

Мариуполю оказывают помощь, которая возможна в нынешней, очень непростой ситуации, говорит советник ОП.

Город Мариуполь продолжает героически обороняться от российских захватчиков.

Об этом на брифинге 1 апреля рассказал советник ОП Алексей Арестович.

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"До сих пор героически держится Мариуполь. И командование оказывает определенную помощь, о которой рано говорить. Но о Мариуполе помнят, Мариуполю оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней, очень непростой ситуации", — сказал он.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

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