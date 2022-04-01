Маріуполь героїчно тримається, допомога надходить - Арестович

Маріуполю надають ту допомогу, яка можлива в теперішній, дуже непростій ситуації, каже радник ОП.

Місто Маріуполь продовжує героїчно оборонятися від російських загарбників.

Про це під час брифінгу 1 квітня розповів радник ОП Олексій Арестович.

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"Досі героїчно тримається Маріуполь. І командування надає певну допомогу, про яку рано казати. Але про Маріуполь пам’ятають, Маріуполю надають ту допомогу, яка можлива в теперішній, дуже непростій ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, раінше у Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

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