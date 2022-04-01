Арестович заверил в оптимистической ситуации для Украины: "Соотношение 55 на 45"

Арестович заверил в оптимистической ситуации для Украины: "Соотношение 55 на 45"

Враг пытается атаковать, но терпит потери.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что для Украины в целом ситуация оптимистичная, "в соотношении 55 на 45".

"В целом ситуация для нас оптимистичная. В соотношении 55 на 45. Но противник продолжает производить воздушные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и продолжает уничтожать жилые кварталы", — сказал Арестович.

Ранее Арестович сообщил, что активная фаза боевых действий в Украине продлится "еще неделю, может, и больше".

А городской голова Львова Андрей Садовый считает, что война в Украине может продолжаться в той или иной фазе до конца лета.

Ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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