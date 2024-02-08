Голевая феерия: "Динамо" разбило соперника на сборах в Турции (видео)

В четверг, 8 февраля, киевское "Динамо" в своем пятом спарринге на зимних тренировочных сборах в Турции разгромило латвийскую "Лиепаю" со счетом 5:2 .

В первом тайме "бело-синие" трижды поразили ворота соперника – голами отличились Антон Царенко, Максим Дячук и Владислав Супряга. Латвийский клуб на это ответил двумя забитыми мячами.

После перерыва подопечные Александра Шовковского еще дважды расписались в воротах "Лиепаи". До разгромной победы дело довели Александр Караваев и Владислав Ванат.

Обзор матча "Динамо" – "Лиепая"

Отметим, что это вторая победа киевлян на турецких сборах. В предыдущих спаррингах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3), одержало разгромную победу над "Пахтакором" из Узбекистана (5:1 ) и потерпело поражение от болгарского "Левски" (0:1).

Свой следующий контрольный матч в Турции "бело-синие" сыграют в пятницу, 9 февраля, против футбольного клуба "Шкендия" из Северной Македонии.

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

В первом официальном матче после зимней паузы "Динамо" 25 февраля в 18-м туре УПЛ сыграет против "Металлиста 1925".

Читайте также:

Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2024/25

Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки, состав всех групп

"Челси" без Мудрика в переигровке разбил "Астон Виллу" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии (видео)