Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2024/25

В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/25.

Своих соперников в новом розыгрыше турнира узнала и сборная Украины, которая будет выступать в дивизионе В. Команда Сергея Реброва попала в группу 1, где сыграет против Чехии, Албании и Грузии.

Отметим, что во время жеребьевки украинская сборная была посеяна из второй корзины Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

В одной корзине с "сине-желтыми" находились Финляндия, Исландия и Норвегия – эти команды не могли попасть в одну группу. Корзины были сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций-2022/23.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил сборную России к участию в Лиге наций-2024/25 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

После изменения формата Лиги наций участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

От мест, которые займут участники Лиги наций-2024/2025, зависит, в какую группу с четырьмя или пятью командами они попадут в отборе на чемпионат мира-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по пять сборных, начнут турнир в марте или в июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций или в матчах за повышение / понижение Лиги наций. Команды, разбитые на группы по четыре участника, начнут квалификацию в Мундиаль в сентябре 2025-го.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы попасть на ЧМ-2026. Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и будет состоять из двух раундов.

12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию Мундиаля. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах, которые в марте 2026 будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица