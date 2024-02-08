Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2024/25

У четвер, 8 лютого в Парижі відбулася церемонія жеребкування Ліги націй-2024/25.

Своїх суперників у новому розіграші турніру дізнала й збірна України, яка виступатиме у дивізіоні В. Команда Сергія Реброва потрапила до групи 1, де зіграє проти Чехії, Албанії та Грузії.

Зазначимо, що під час жеребкування українська збірна була посіяна з другого кошика Ліги В й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків.

В одному кошику із "синьо-жовтими" перебували Фінляндія, Ісландія та Норвегія – ці команди не могли потрапити до однієї групи. Кошики було сформовано відповідно до рейтингу збірних за підсумками Ліги націй-2022/23.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не допустив збірну Росії до участі в Лізі націй-2024/25 через повномасштабне військове вторгнення до України.

Після зміни формату Ліги націй учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Від місць, які посядуть учасники Ліги націй-2024/2025, залежить, до якої групи, із чотирма або п'ятьма командами, вони потраплять у відборі на чемпіонат світу-2026.

Команди, розбиті у відборі ЧС-2026 на групи по п'ять збірних, розпочнуть турнір у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй чи в матчах за підвищення / пониження Ліги націй. Команди, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Мундіалю у вересні 2025-го.

Крім того, через Лігу націй можна буде збільшити свої шанси потрапити на ЧС-2026. Відбір до ЧС-2026 в європейській зоні, де розігруватимуть 16 путівок, триватиме від березня 2025-го до березня 2026 року й складатиметься з двох раундів.

12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії Мундіалю. 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах, що у березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб'ють на чотири шляхи плейоф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026.

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