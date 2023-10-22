Голевая феерия: "Рух" одержал сокрушительную победу над "Вересом" и ворвался в топ-3 УПЛ

"Рух" разбил "Верес" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:5 .

В первом тайме львовянам удалось обеспечить себе комфортный гандикап. На 13-й минуте встречи "желто-черные" вышли вперед усилиями Дениса Теслюка.

На 33-й минуте гости развили свой успех. Второй мяч в сетку ворот ровенского коллектива отправил Юрий Климчук.

После перерыва "Рух" сделал счет разгромным – на 65-й минуте точный удар нанес Евгений Пастух.

На 82-й минуте бразильский полузащитник Яго Сиккейра помог "Вересу" отквитать один мяч.

Однако львовяне ответили своими двумя голами – на 86-й минуте Пастух оформил дубль, а через две минуты забил Илья Квасница.

Окончательный счет игры на последней минуте основного времени установил защитник ровенской команды Денис Балан.

Благодаря этой победе "Рух" (19 очков) поднялся на третье место в УПЛ. Львовский клуб, имея один матч в запасе, отстает от лидера чемпионата "Кривбасса" на 4 балла. На второй позиции идет "Шахтер" (21 пункт), который провел такое же количество поединков, как и "желто-черные".

"Верес" продолжает идти в зоне вылета на предпоследней строчке, набрав всего 6 очков после десяти сыгранных матчей.

В следующем туре отечественного первенства "Рух" 28 октября примет "Александрию", а "Верес" днем позже на выезде встретится с "Минаем".

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