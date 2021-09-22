Голевой ассист Малиновского помог "Аталанте" одержать победу в матче Серии А (видео)

Голевой ассист Малиновского помог "Аталанте" одержать победу в матче Серии А (видео)

Руслан отличился первой результативным действием в новом сезоне.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отличился голевой передачей в матче 5-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

Украинец вышел на поле в стартовом составе, а уже на 3-й минуте с фланга ассистировал Робину Госенсу, который открыл счет в поединке. Это первое результативное действие Малиновского в сезоне-2021/22.

Перед перерывом команды обменялись голами. За "Богиню" забил Давиде Дзаппакоста, а за гостей отличился Доменико Берарди. В итоге "Аталанта" одержала домашнюю победу со счетом 2:1.

Малиновский провел на поле 63 минуты и был заменен сразу после того, как получил желтую карточку.

Обзор матча Аталанта - Сассуоло

"Аталанта", набрав 10 очков, ворвалась в топ-4 турнирной таблице Серии А. У "Сассуоло" 4 очка и 13-я ступенька.

В следующем матче Малиновский и Ко 25 сентября на выезде сыграют с действующим чемпионом "Интером", а бывшая команда главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби примет новичка элитного дивизиона "Салернитану".

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 после конфликта с футболистом. В соцсетях фанаты жестко разнесли строгое решение наставника "сине-желтых".

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