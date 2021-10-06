Хуже, чем ожидалось: врачи поставили диагноз главному форварду "Шахтера"

Лассиона Траоре пробудет в лазарете от 9 месяцев до года.

Глава медицинской службы донецкого "Шахтера" Артур Глущенко рассказал, насколько серьезным оказалось повреждение нападающего Лассины Траоре, которое он получил в поединке 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).

По его словам, у 20-летнего форварда повреждены структуры коленного сустава. Это очень серьезная травма. Бомбардир может остаться без футбола на целый год. Ранее сообщалось, что " Шахтер" потерял основого форварда на семь месяцев.

"У Траоре серьезная травма - повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", - цитирует врача официальный сайт "горняков".

Что касается других травмированных футболистов "Шахтера", то Глущенко сообщил, что Исмаили и Фернандо через 3-4 дня должны присоединиться занятиям в общей группе, а восстановление Витао еще займет около 7-10 дней.

Другой форвард "горняков" Жуниор Мораес, который находится в лазарете с весны, вряд ли сыграет до конца года. По словам врача, у Жуниора продолжается курс реабилитации. восстановление займет еще не менее двух месяцев. К концу ноября - декабря он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов.

Траоре перешел в "Шахтер" летом 2021 года из амстердамского "Аякса". За его переход "горняки" заплатили нидерландцам десять миллионов евро;

из амстердамского "Аякса". За его переход "горняки" заплатили нидерландцам десять миллионов евро; В этом сезоне на счету основного нападающего 14 матчей во всех турнирах и девять забитых голов.

Добавим, что сейчас в обойме главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби остался только один номинальный форвард - 20-летний Даниил Сикан.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку