Игрок клуба УПЛ принял присягу на верность народу Украины (видео)

Богданов присоединился к украинской армии.

Нападающий ковалевского "Колоса" Андрей Богданов принял присягу верности народу Украины.

Об этом 32-летний форвард сообщил в социальной сети Instagram.

С начала войны с Россией Богданов записался в территориальную оборону Киева. Вместе с ним служит Александр Алиев. Напомним, что Богданов в свое время защищал цвета киевского "Динамо".

Нынешний сезон Богданов провел 17 матчей во всех турнирах в составе ковалевского клуба, сделав одну результативную передачу.

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