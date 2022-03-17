Гравець клубу УПЛ склав присягу на вірність народу України (відео)

Богданов приєднався до української армії.

Нападник ковалівського "Колоса" Андрій Богданов склав присягу вірності народу України.

Про це 32-річний форвард повідомив у соціальній мережі Instagram.

Від початку війни з росією Богданов записався у територіальну оборону Києва. Разом з ним служить Олександр Алієв. Нагадаємо, що Богданов свого часу захищав кольори київського "Динамо".

Нинішнього сезону Богданов провів 17 матчів у всіх турнірах у складі ковалівського клубу, зробивши одну результативну передачу.

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