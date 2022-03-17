Марокканська авіакомпанія Royal Air Maroc скасувала всі рейси до Росії

Усі рейси анулюються.

Марокканська авіакомпанія Royal Air Maroc, найбільша в країні, призупинила рейси до Росії на невизначений термін.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на представника організації.

"Щойно страхова компанія поставила заборону на польоти до Росії. Всі рейси анулюються", — процитували представника компанії в Асоціації.

Ті росіяни, які вже встигли купити квитки цієї авіакомпанії, повідомили, що рейси спочатку перенесли на кілька днів, а тепер їх попросили звернутися по повернення грошей за квитки. Коли авіасполучення буде відновлено, ніхто не береться прогнозувати.

Нагадаємо, сербська авіакомпанія Air Serbia від 16 березня скасувала всі рейси “Москва - Белград”. Пасажири, які придбали квитки почали отримувати повідомлення про скасування рейсів.

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