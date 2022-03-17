"Сьогодні росіян ненавидить 100% населення" - мер Чернігова

Черніговці, які потерпають від обстрілів окупантів, ненавидять росіян і вважають їх фашистами.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко говорить, що мешканці міста ненавидять росіян і вважають їх фашистами, після того, як вони вбили сотні людей та зруйнували місто.

Про це він розказав в інтерв'ю НВ.

"Я думаю, що декілька поколінь повинно пройти, декілька десятків років для того, щоб взагалі ми могли вести мову за якесь там примирення. Звісно, що час все стирає. Подивіться, у нас є міста-побратими у Німеччині, ми спілкуємось. Хоча німецькі фашисти стерли з обличчя землі Чернігів, він було одним із десяти найбільш зруйнованих міст. Це нещадне бомбардування відбулося з 23 по 26 серпня 1941 року. Зараз цей злочин повторюють російські фашисти", - сказав він.

За його словами, українці можуть колись примиритися з росіянами, але довіряти Росії вже ніколи не можна.

Він також твердо переконаний, що Чернігів вистоїть у боротьбі перед російськими загарбниками.

Вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України, після заяви Путіна про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Нагадаємо, у Чернігові окупанти розбомбили гуртожиток: загинули троє діток та їхні батьки.

За добу у Чернігові під обстрілами росіян загинуло понад пів сотні людей.

Читайте також: