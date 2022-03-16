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Бійці Тероборони зупинили прорив російських військ до Чернігова

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Бійці Тероборони зупинили прорив російських військ до Чернігова

Associated Press

Окупанти зазначи значних втрат та відступили.

Сили Територіальної оборони 16 березня зупинили спробу російських військових прорватися до Чернігова.

Про це повідомили в МВС України.

"Окупанти намагалися прорватися до Чернігова, але на них чекала Територіальна оборона. Ворог зазнав значних втрат та відступив. Бійці Територіальної оборони тримають свої позиції та нарощують кількість фортифікаційних споруд. Перемога за нами!" – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 16 березня в Чернігові російські війська обстріляли людей в черзі по хліб –загинули10 осіб. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.

Також раніше стало відомо, що під Черніговом у полон Теробороні здалися шестеро російських військових на чолі з майором.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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