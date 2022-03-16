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Під Черніговом сили ППО згорнули "роботу" ще одного винищувача окупантів Су-34

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Під Черніговом сили ППО згорнули "роботу" ще одного винищувача окупантів Су-34

ЗСУ "мінуснули" ще один літак окупантів.

У Чернігівській області українські захисники збили ще один Су-34 російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Так, сьогодні. 16 березня, окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними і Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак.

"Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК "Північ" влучно згорнули його "роботу". Пілоти десантувались, тривають пошуки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові збили два ворожі літаки над Одеською областю. Пара винищувачів російських окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області, проте українські військові завадили цьому.

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