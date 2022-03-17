"Сегодня россиян ненавидит 100% населения" – мэр Чернигова

Черниговцы, страдающие от обстрелов оккупантов, ненавидят россиян и считают их фашистами.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорит, что жители города ненавидят россиян и считают их фашистами после того, как они убили сотни людей и разрушили город.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Я думаю, что несколько поколений должно пройти, несколько десятков лет для того, чтобы вообще мы могли говорить за какое-то там примирение. Конечно, время все стирает. Посмотрите, у нас есть города-побратимы в Германии, мы общаемся. Хотя немецкие фашисты стерли с лица земли Чернигов, он был одним из десяти наиболее разрушенных городов. Эта беспощадная бомбардировка произошла с 23 по 26 августа 1941 года. Сейчас это преступление повторяют российские фашисты", — сказал он.

По его словам, украинцы могут когда-нибудь примириться с россиянами, но доверять России уже никогда нельзя.

Он также твердо убежден, что Чернигов выстоит в борьбе перед российскими захватчиками.

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, после заявления Путина о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

Напомним, в Чернигове оккупанты разбомбили общежитие: погибли трое детей и их родители.

За сутки в Чернигове под обстрелами россиян погибли более полусотни человек.

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