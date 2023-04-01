"Ингулец" на последних секундах оформил камбэк и одержал очередную победу в УПЛ

"Ингулец" на выезде обыграл "Минай" в стартовом матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:2 .

Первыми в этом поединке забили хозяева. На 21-й минуте Юрий Кравчук вывел закарпатцев вперед.

Однако в конце встречи команда Сергея Ковальца сумела перевернуть ход противостояния. Сначала на 84-й минуте автоголом отличился защитник минайцев Александр Мельник.

А в компенсированное арбитром время, на 90+5-й минуте, команда из Петрово получила право на пенальти. Полузащитник гостей Максим Ковалев с 11-метровой отметки не промахнулся.

Обзор матча

Стоит отметить, что для петровского клуба это уже четвертая победа в пяти последних матчах.

"Ингулец" (22 очка) поднялся восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" (18 баллов) находится на 12-й позиции.

В следующем туре "Ингулец" 7 апреля сыграет с "Ворсклой", а "Минай" на следующий день встретится с "Динамо".

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