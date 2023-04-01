Литва предложила России обсудить "направление ваших кораблей" во время председательства в Совбезе ООН

В Литве с иронией отнеслись к тому, что Россия с 1 апреля будет председательствовать в Совбезе ООН.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически поздравил Россию с тем, что начиная с 1 апреля она будет месяц председательствовать в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Свое поздравление он написал у себя в Twitter.

Ландсбергис предложил провести энергичную дискуссию по "направлению российских кораблей".

"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий о предложении Украины о месте назначения ваших военных кораблей", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе Организации Объединенных Наций " плохой первоапрельской шуткой ".

Кроме того, мы ранее информировали, что на заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано из-за угроз Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси, не только традиционные союзники Украины выразили оговорку против этого, но и Китай подчеркнул, что размещение ядерного оружия за пределами суверенных границ недопустимо.

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