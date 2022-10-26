"Интер" уничтожил аутсайдера и выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 миланский "Интер" принимал "Викторию" Пльзень.
Миланский "Интер" уничтожил "Викторию" Пльзень в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 4:0.
Счет матча открыл на 35-й минуте эксигровец "Шахтера" Генрих Мхитарян, а Эдин Джеко впоследствии удвоил преимущество "нерадзурри".
Во втором тайме Джеко отметился дублем, а Ромелу Лукаку завершил разгром чешской команды.
- В другом матче группы C "Барселона" встречается с мюнхенской "Баварией". Поединок начался в 22.00.
- "Интер" имеет десять очков и занимает второе место, Лидирует "Бавария" (12 баллов), а на третьей позиции находится "Барселона" (4), которая уж точно не сыграет в плей-офф ЛЧ. "Виктория" Пльзень осталась на дне с нулем.
- Матчи 6-го тура состоятся 1 ноября: "Бавария" – "Интер", "Виктория" Пльзень – "Барселона".
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