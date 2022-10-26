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"Інтер" знищив аутсайдера та вибив "Барселону" з Ліги чемпіонів

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"Інтер" знищив аутсайдера та вибив "Барселону" з Ліги чемпіонів

Фото: Associated Press

У середу, 26 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 міланський "Інтер" приймав "Вікторію" Пльзень.

Міланський "Інтер" знищив "Вікторію" Пльзень у домашньому матчі 5-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Рахунок матчу відкрив на 35-й хвилині ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, а Едін Джеко згодом подвоїв перевагу "нерадзуррі".

У другому таймів Джеко відзначився дублем, а Ромелу Лукаку завершив розгром чеської команди.

  • У іншому матчі групи C "Барселона" зустрічається з мюнхенською "Баварією". Поєдинок розпочався о 22:00.
  • "Інтер" має десять очок та посідає друге місце, Лідирує "Баварія" (12 балів), а на третій позиції перебуває "Барселона" (4), яка вже точно не зіграє у плейоф ЛЧ. "Вікторія" Пльзень залишилася на дні з нулем.
  • Матчі 6-го туру відбудуться 1 листопада: "Баварія" – "Інтер", "Вікторія" Пльзень – "Барселона".

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