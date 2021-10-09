Испания - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги наций

Испания - Франция: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги наций

Команды определят триумфатора второго в истории розыгрыша турнира.

В воскресенье, 10 октября, сборные Испании и Франции поборются за трофей Лиги наций УЕФА-2020/21.

Финальный матч турнира состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Испания - Франция

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Испания - Франция

Букмекеры считают незначительными фаворитами финального поединка действующих чемпионов мира. На победу "трехцветных" в основное время можно поставить с коэффициентом 2.58. Ничья - 3.25. Победа "Красной фурии" по итогам основного времени - 2.96.

На то, что подопечные Дидье Дешам станут обладателями трофея Лиги наций, принимаются ставки с коэффициентом 1.85. На то, что трофей поднимут над головой испанцы, коэффициент равен 2.06.

Напомним, победителем первого в истории розыгрыша турнира Лиги наций стала сборная Португалии. В финале 9 июня 2019 года Роналду и Ко обыграли команду Нидерландов со счетом 1:0.

В полуфиналах Испания победила Италию со счетом 2:1, а Франция совершила феерический камбэк в игре с бельгийцами - 3:2.

со счетом а Франция совершила в игре с бельгийцами - 10 октября в 16:00 команды Италии и Бельгии в Турине посоревнуются в поединке за третье место.

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