Іспанія - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги націй

Іспанія - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги націй

Команди визначать тріумфатора другого в історії розіграшу турніру.

У неділю, 10 жовтня, збірні Іспанії та Франції позмагаються за трофей Ліги націй УЄФА-2020/21.

Фінальний матч турніру відбудеться в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок гри - о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Іспанія - Франція

На території України поєдинок у прямій трансляції покажуть телеканали Футбол 1 та Футбол 2. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія - Франція

Букмекери вважають незначними фаворитами фінального поєдинку чинних чемпіонів світу. На перемогу "триколірних" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.58. Нічия - 3.25. Перемога "Червоної фурії" за підсумками основного часу - 2.96.

На те, що підопічні Дідьє Дешама стануть володарями трофею Ліги націй, приймаються ставки з коефіцієнтом 1.85. На те, що трофей піднімуть над головою іспанці, коефіцієнт дорівнює 2.06.

Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.

У півфіналах Іспанія перемогла Італію з рахунком 2:1 , а Франція здійснила феєричний камбек у грі з бельгійцями - 3:2 .

з рахунком , а Франція здійснила у грі з бельгійцями - . 10 жовтня о 16:00 команди Італії та Бельгії в Турині позмагаються в поєдинку за третє місце.

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