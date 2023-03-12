"Колос" одержал победу над "Рухом" и приблизился к еврокубковой зоне

Клуб из Ковалевки вышел на шестое место в турнирной таблице.

"Колос" обыграл "Рух" в заключительном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол команда из Ковалевки забила во втором тайме. На 64-й минуте победу гостям принес Павел Ориховский.

"Колос" (23 очка) поднялся на шестое место в УПЛ, приблизившись к зоне еврокубков. "Рух" (17 баллов) остался на 12-й позиции.

В следующем туре ковалевцы встретятся с "Минаем", а львовяне будут играть против "Шахтера". Оба матча состоятся 19 марта.

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