Костюк и Калинина вышли в четвертьфинал турниров WTA в США

Марта продолжает выступления в Сан-Диего, тогда как Ангелина – в Остине.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина пробились в четвертьфинал турниров WTA в американских Сан-Диего и Остине соответственно.

Костюк (№34 WTA) во втором круге турнира WTA 500 в Сан-Диего победила австралийку Тайлу Престон (№153 WTA), которая получила уайлд-кард – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Марта 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Это была первая личная встреча теннисисток на корте.

За выход в полуфинал Костюк сыграет с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой (№25 WTA) и китаянкой Ван Синьюй (№41 WTA).

Калинина (№35 WTA) во втором раунде турнира WTA 250 в Остине разбила колумбийку Камилу Осорио (№98 WTA) – 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Ангелина один раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Теперь Калинина лидирует в личных встречах со счётом 2-0.

За путевку в полуфинал Калинина сразится с француженкой Диан Парри (№62 WTA).

Ранее сообщалось, что еще одна украинка Даяна Ястремская (№33 WTA) вышла во второй круг турнира в Сан-Диего. В 1/8 финала она встретится с россиянкой Анной Блинковой (№51 WTA), которая из-за захватнической войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

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