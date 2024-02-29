Костюк та Калініна вийшли до чвертьфіналу турнірів WTA у США

Марта продовжує виступи у Сан-Дієго, тоді як Ангеліна – в Остіні.

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна пробилися до чвертьфіналу турнірів WTA в американських Сан-Дієго та Остіні відповідно.

Костюк (№34 WTA) у другому колі турніру WTA 500 у Сан-Дієго перемогла австралійку Тайлу Престон (№153 WTA), яка отримала вайлдкард – 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини. Марта 4 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та реалізувала 5 з 13 брейкпойнтів. Це була перша особиста зустріч тенісисток на корті.

За вихід до півфіналу Костюк зіграє з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою (№25 WTA) та китаянкою Ван Сіньюй (№41 WTA).

Калініна (№35 WTA) у другому раунді турніру WTA 250 в Остіні розбила колумбійку Камілу Осоріо з (№98 WTA) – 6:1, 6:2.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин. Ангеліна один раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 7 з 10 брейкпойнтів. Тепер Калініна лідирує в особистих зустрічах з рахунком 2-0.

За путівку до півфіналу Калініна позмагається з француженкою Діан Паррі (№62 WTA).

Раніше повідомлялося, що ще одна українка Даяна Ястремська (№33 WTA) вийшла до другого кола турніру в Сан-Дієго. В 1/8 фіналу вона зустрінеться з росіянкою Анною Блінковою (№51 WTA), яка через загарбницьку війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

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