Лидера сборной Украины U-20 дисквалифицировали на матч 1/8 финала ЧМ-2025 с Испанией

Геннадий Синчук / © Associated Press

Реклама

Вингер сборной Украины Геннадий Синчук пропустит матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу с Испанией из-за дисквалификации.

Как сообщает Динамомания, в официальном письме ФИФА отмечено, что во время предыдущего поединка против Парагвая (2:1) Синчук находился в технической зоне, хотя был дисквалифицирован на ту игру.

Поскольку это категорически запрещается, ФИФА продлила дисквалификацию 19-летнего игрока на матч с Испанией. Украина намерена подать апелляцию на это решение, однако до начала игры остается совсем мало времени.

Реклама

Синчук является лучшим бомбардиром сборной Украины U-20 на текущем мировом первенстве: он провел два матча, отличившись двумя забитыми мячами.

Матч сборной Украины против Испании состоится сегодня, 7 октября, и начнется в 22:30 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Испания.

Победитель пары Украина – Испания в четвертьфинале сыграет с триумфатором поединка 1/8 финала между Колумбией и ЮАР.

Реклама

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.