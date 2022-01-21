Лунин против обидчиков "Барселоны": результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании

"Сливочным" придется встретиться с прошлогодним финалистом турнира

В пятницу, 21 января, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании-2021/22.

Своего соперника узнал и мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

За путевку в полуфинал турнира команда Карло Анчелотти сыграет против "Атлетико" из Бильбао, который в 1/8 финала сенсационно выбил из турнира "Барселону".

"Баски" - прошлогодние финалисты турнира. Тогда в апреле команда из Бильбао проиграла трофей "Барселоне", уступив со счетом 0:4.

Поединки 1/4 финала Кубка Испании должны пройти 1-3 февраля. Точные даты встреч станут известны позже.

Все четвертьфинальные пары Кубка Испании

Атлетик Бильбао - Реал Мадрид

Реал Сосьедад - Бетис

Валенсия - Кадис

Райо Вальекано - Мальорка

Напомним, на пути в четвертьфинал "Королевский клуб" прошел нижнелиговый "Алькояно" и представителя Примеры "Эльче". В обоих матчах ворота "сливочных" защищал Лунин.

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