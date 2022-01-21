Лунін проти кривдників "Барселони": результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії

"Вершковим" доведеться зустрітися з минулорічним фіналістом турніру

У п'ятницю, 21 січня, відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка Іспанії-2021/22.

Свого суперника дізнався й мадридський "Реал", у складі якого виступає український воротар Андрій Лунін.

За путівку до півфіналу турніру команда Карло Анчелотті зіграє проти "Атлетика" з Більбао, який в 1/8 фіналу сенсаційно вибив з турніру "Барселону".

"Баски" - минулорічні фіналісти турніру. Тоді у квітні команда з Більбао програла трофей "Барселоні", поступившись з рахунком 0:4.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Іспанії повинні відбутися 1-3 лютого. Точні дати зустрічей стануть відомі пізніше.

Усі чвертьфінальні пари Кубка Іспанії

Атлетик Більбао - Реал Мадрид

Реал Сосьєдад - Бетіс

Валенсія - Кадіс

Райо Вальєкано - Мальорка

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу "Королівський клуб" пройшов нижчоліговий "Алькояно" та представника Примери "Ельче". В обох матчах ворота "вершкових" захищав Лунін.

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