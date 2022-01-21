Лунін проти кривдників "Барселони": результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Іспанії

"Вершковим" доведеться зустрітися з минулорічним фіналістом турніру
У п'ятницю, 21 січня, відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка Іспанії-2021/22.
Свого суперника дізнався й мадридський "Реал", у складі якого виступає український воротар Андрій Лунін.
За путівку до півфіналу турніру команда Карло Анчелотті зіграє проти "Атлетика" з Більбао, який в 1/8 фіналу сенсаційно вибив з турніру "Барселону".
- "Баски" - минулорічні фіналісти турніру. Тоді у квітні команда з Більбао програла трофей "Барселоні", поступившись з рахунком 0:4.
- Поєдинки 1/4 фіналу Кубка Іспанії повинні відбутися 1-3 лютого. Точні дати зустрічей стануть відомі пізніше.
Усі чвертьфінальні пари Кубка Іспанії
Атлетик Більбао - Реал Мадрид
Реал Сосьєдад - Бетіс
Валенсія - Кадіс
Райо Вальєкано - Мальорка
Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу "Королівський клуб" пройшов нижчоліговий "Алькояно" та представника Примери "Ельче". В обох матчах ворота "вершкових" захищав Лунін.
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