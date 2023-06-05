Магучих одержала победу на престижном турнире в Нидерландах, Геращенко – серебряная призерка

Еще одна украинка остановилась в шаге от пьедестала.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко оформили победный дубль на соревнованиях Continental Gold Tour в Нидерландах.

Магучих выиграла "золото", взяв планку на высоте 2,00 метра.

Геращенко завоевала серебряную награду с результатом 1,93 метра. Она обновила личный рекорд в текущем сезоне.

Замкнула тройку призерок немка Иоханна Герин (1,90 метра), которая по количеству попыток опередила еще одну украинку Юлию Левченко (1,90 метра). Последняя также установила личный рекорд сезона.

FBK Games: прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.93 м

3. Иоханна Геринг (Германия) – 1.90 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 1.90 м

Напомним, в конце мая Магучих с лучшим результатом сезона в мире (2,01 метра) завоевала "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко). Геращенко на этом турнире выиграла "серебро", а Левченко стала шестой.

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