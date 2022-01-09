Малиновский помог "Аталанте" победить в суперголевом матче Серии А

Малиновский помог "Аталанте" победить в суперголевом матче Серии А

Зрители увидели 8 голов в поединке чемпионата Италии.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Удинезе" – 2:6 .

В середине первого тайма "бергамаски" отличились дважды. Сначала забил Марио Пашалич, а через несколько минут по передаче Руслана Малиновского отличился Луис Муриэль.

На 43-й минуте игрок сборной Украины довел счет до разгрома. Это шестой гол украинца за Аталанту в этом сезоне.

После перерыва Науэль Молина сократил отставание "Удинезе" в счете. На 76-й Муриэль забил четвертый мяч "Аталанты" в матче.

В конце поединка команды забили еще три гола. В составе "Удинезе" отличился Бету, за "Аталанту" забили Йоаким Мехле и Маттео Пессина.

"Аталанта" набрала 41 очко и занимает 4 место в турнирной таблице. "Удинезе" расположился на 14-й позиции.

12 января "Аталанта" примет "Венецию" в 1/8 финала Кубка Италии. Начало – в 18:30 по Киеву.

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