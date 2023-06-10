"Манчестер Сити" и "Интер" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Решающий матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" обнародовали стартовые составы на финальный поединок Лиги чемпионов, который сегодня, 10 июня, состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Холанд, Грилиш

Запасные: Ортега, Карсон, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перрон, Фоден, Палмер, Льюис

"Интер": Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартинес, Джеко

Запасные: Ханданович, Кордас, Гальярдини, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслани, Мхитарян, Дамброзио, Шкриньяр, Лукаку

Стартовый свисток польского рефери Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Интер" с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

Следует отметить, что грядущая битва "Манчестер Сити" и "Интера" в финале Лиги чемпионов станет первым в истории очным противостоянием этих команд на официальном уровне.

Для "Манчестер Сити" это будет второй в истории финал Лиги чемпионов. Свой первый финальный матч ЛЧ "горожане" в 2021 году проиграли "Челси".

"Интер" в шестой раз будет играть в финале самого престижного еврокубка. Три из пяти предыдущих финалов Лиги чемпионов принесли "нерадзурри" трофей (1964, 1965, 2010), а вот два других завершились неудачно (1967, 1972).

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