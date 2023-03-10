"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" одержали победы и приблизились к четвертьфиналу Лиги Европы (видео)

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле разбил "Бетис" (4:1), а "Ювентус" дома справился с "Фрайбургом" (1:0).

В первом тайме поединка на "Олд Траффорд" соперники обменялись голами. На мяч Маркуса Рашфорда на 6-й минуте гости ответили усилиями Айосе Переса на 32-й минуте.

После перерыва подопечные Эрика тен Хага доказали свое превосходство в классе, трижды забив в ворота испанского клуба. Голами отличились Антони, Бруно Фернандеш и Ваут Вегхорст.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Бетис"

Ответный поединок между командами запланирован на 16 марта в Испании.

В параллельной встрече "Ювентус" одолел "Фрайбург" благодаря голу Анхеля Ди Марии на 53-й минуте. Ассистировал аргентинцу Филипп Костич.

Отметим, что на 62-й минуте немецкая команда могла сравнять счет, но забитый мяч Лукаса Хелера был отменен после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.

Обзор матча "Ювентус" – "Фрайбург"

Ответный матч клубы проведут 16 марта в Германии.

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