В Грузии во время протестов арестовали добровольца, воевавшего за Украину

Адвокат грузинского защитника Украины подчеркнул, что в момент ареста его подзащитный давал интервью и не мог совершить правонарушения.

В Грузии во время протестов задержали Надима Хмаладзе – добровольца, воевавшего в Украине на стороне ВСУ и вернувшегося в Тбилиси.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода" со ссылкой на подтверждение от МВД Грузии.

Хмаладзе задержали по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00.

Родственники искали его несколько часов, пока адвокат не выяснил, что он находится в СИЗО.

Адвокат Торнике Бакрадзе подчеркнул, что в момент ареста его подзащитный давал интервью и не мог совершить правонарушения.

"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – отметил правозащитник.

Хмаладзе также рассказал своему адвокату, что 6 марта на въезде в Грузию его долго держали на паспортном контроле без объяснений. Также грузинский защитник Украины заметил, что за ним следят.

Фото: Грузинская служба "Радио Свобода"

"После того, как он попал на территорию Грузии, его постоянно преследовали четверо неизвестных. Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции", — добавил адвокат.

По информации издания, Хмаладзе был одним из первых грузинских добровольцев, который отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.

Фото: t.me/NGnewsgeorgia

Напомним, что в Грузии уже три дня, с 7 марта, продолжаются массовые протесты после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".

Силовики устроили жесткий разгон митинга, применяя водомет и слезоточивый газ. Также полиция задерживала участников акции протеста. То же происходило и во второй вечер протестов.

Днем 9 марта грузинские власти заявили, что идут на уступки и отзывают уже принятый в первом чтении проект скандального закона. Однако отзыв скандального закона не остановил протесты. Активисты уверяют, что будут выходить на улицы, пока Грузия не возьмет европейский курс.

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