В Грузии во время протестов арестовали добровольца, воевавшего за Украину

Адвокат грузинского защитника Украины подчеркнул, что в момент ареста его подзащитный давал интервью и не мог совершить правонарушения.
В Грузии во время протестов задержали Надима Хмаладзе – добровольца, воевавшего в Украине на стороне ВСУ и вернувшегося в Тбилиси.
Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода" со ссылкой на подтверждение от МВД Грузии.
Хмаладзе задержали по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00.
Родственники искали его несколько часов, пока адвокат не выяснил, что он находится в СИЗО.
Адвокат Торнике Бакрадзе подчеркнул, что в момент ареста его подзащитный давал интервью и не мог совершить правонарушения.
"Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту", – отметил правозащитник.
Хмаладзе также рассказал своему адвокату, что 6 марта на въезде в Грузию его долго держали на паспортном контроле без объяснений. Также грузинский защитник Украины заметил, что за ним следят.
"После того, как он попал на территорию Грузии, его постоянно преследовали четверо неизвестных. Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции", — добавил адвокат.
По информации издания, Хмаладзе был одним из первых грузинских добровольцев, который отправился в Украину и активно участвовал в боевых действиях против России.
Напомним, что в Грузии уже три дня, с 7 марта, продолжаются массовые протесты после того, как парламент в первом чтении поддержал пророссийский законопроект об "агентах иностранного влияния".
Силовики устроили жесткий разгон митинга, применяя водомет и слезоточивый газ. Также полиция задерживала участников акции протеста. То же происходило и во второй вечер протестов.
Днем 9 марта грузинские власти заявили, что идут на уступки и отзывают уже принятый в первом чтении проект скандального закона. Однако отзыв скандального закона не остановил протесты. Активисты уверяют, что будут выходить на улицы, пока Грузия не возьмет европейский курс.
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