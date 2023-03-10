У Грузії під час протестів арештували добровольця, який воював за Україну

Адвокат грузинського захисника України наголосив, що у момент арешту його підзахисний давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.
У Грузії під час протестів затримали Надіма Хмаладзе – добровольця, який воював в Україні на боці ЗСУ і повернувся до Тбілісі.
Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода" з посиланням на підтвердження від МВС Грузії.
Хмаладзе затримали за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві на площі Свободи в Тбілісі 8 березня близько 16:00.
Родичі шукали його декілька годин, поки адвокат не зʼясував, що він перебуває в СІЗО.
Адвокат Торніке Бакрадзе наголосив, що у момент арешту його підзахисний давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.
"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – зазначив правозахисник.
Хмаладзе також розповів своєму адвокатові, що 6 березня на в'їзді до Грузії його дуже довго тримали на паспортному контролі без пояснень. Також грузинський захисник України помітив, що за ним стежать.
"Після того, як він потрапив на територію Грузії, його постійно переслідувало четверо невідомих. Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції", – додав адвокат.
За інформацією видання, Хмаладзе був одним із перших грузинських добровольців, який вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.
Нагадаємо, що у Грузії вже три дні, від 7 березня, тривають масові протести після того, як парламент у першому читанні підтримав проросійський законопроєкт про "агентів іноземного впливу".
Силовики влаштували жорсткий розгін мітингу, застосовуючи водомет і сльозогінний газ. Також поліція затримувала учасників акції протесту. Те саме відбувалося і в другий вечір протестів.
Вдень 9 березня грузинська влада заявила, що йде на поступки і відкликає вже ухвалений у першому читанні проєкт скандального закону. Проте відкликання скандального закону не зупинило протести. Активісти запевняють, що виходитимуть на вулиці доти, доки Грузія не візьме європейський курс.
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