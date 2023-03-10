У Грузії під час протестів арештували добровольця, який воював за Україну

Адвокат грузинського захисника України наголосив, що у момент арешту його підзахисний давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.

У Грузії під час протестів затримали Надіма Хмаладзе – добровольця, який воював в Україні на боці ЗСУ і повернувся до Тбілісі.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода" з посиланням на підтвердження від МВС Грузії.

Хмаладзе затримали за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві на площі Свободи в Тбілісі 8 березня близько 16:00.

Родичі шукали його декілька годин, поки адвокат не зʼясував, що він перебуває в СІЗО.

Адвокат Торніке Бакрадзе наголосив, що у момент арешту його підзахисний давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.

"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – зазначив правозахисник.

Хмаладзе також розповів своєму адвокатові, що 6 березня на в'їзді до Грузії його дуже довго тримали на паспортному контролі без пояснень. Також грузинський захисник України помітив, що за ним стежать.

Фото: Грузинська служба "Радіо Свобода"

"Після того, як він потрапив на територію Грузії, його постійно переслідувало четверо невідомих. Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції", – додав адвокат.

За інформацією видання, Хмаладзе був одним із перших грузинських добровольців, який вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.

Фото: t.me/NGnewsgeorgia

Нагадаємо, що у Грузії вже три дні, від 7 березня, тривають масові протести після того, як парламент у першому читанні підтримав проросійський законопроєкт про "агентів іноземного впливу".

Силовики влаштували жорсткий розгін мітингу, застосовуючи водомет і сльозогінний газ. Також поліція затримувала учасників акції протесту. Те саме відбувалося і в другий вечір протестів.

Вдень 9 березня грузинська влада заявила, що йде на поступки і відкликає вже ухвалений у першому читанні проєкт скандального закону. Проте відкликання скандального закону не зупинило протести. Активісти запевняють, що виходитимуть на вулиці доти, доки Грузія не візьме європейський курс.

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