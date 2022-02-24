"Манчестер Юнайтед" вырвал ничью у чемпиона Испании в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" вырвал ничью у чемпиона Испании в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды обменялись голами Жоау Феликса и Энтони Эланга.

"Манчестер Юнайтед" на выезде вырвал ничью против мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1 .

Счет матча открыл на седьмой минуте противостояние Жоау Феликс. "Манкунианцы" сумели ответить всего за десять минут до конца — отличился молодой Энтони Эланга по передаче Бруно Фернандеша.

Ответный матч между командами состоится в Манчестере 15 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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