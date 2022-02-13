Мастер набивок: Ярмоленко выиграл необычный челлендж в "Вест Хэме" (видео)

Украинец победил своих одноклубников.

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с партнерами по команде Лукашем Фабиански и Майклом Антонио сразились в набивке мяча для американского футбола.

Ярмоленко в этом конкурсе показал лучший результат. Андрей смог набить необычный мяч 16 раз.

Вторым в челендже стал Антонио. Результат Майкла – 12 набивок. Фабианские (10 набивок) стал третьим.

Ярмоленко в сезоне 2021-2022 на клубном уровне во всех турнирах провел 22 матча, в которых забив один мяч и отдав три результативных передачи.

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