Мастер набивок: Ярмоленко выиграл необычный челлендж в "Вест Хэме" (видео)

Украинец победил своих одноклубников.
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вместе с партнерами по команде Лукашем Фабиански и Майклом Антонио сразились в набивке мяча для американского футбола.
Ярмоленко в этом конкурсе показал лучший результат. Андрей смог набить необычный мяч 16 раз.
Вторым в челендже стал Антонио. Результат Майкла – 12 набивок. Фабианские (10 набивок) стал третьим.
What happens when ⚽️ meets ...— West Ham United (@WestHam) 12 марта 2022
Одна из них #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took на #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd
- Ярмоленко в сезоне 2021-2022 на клубном уровне во всех турнирах провел 22 матча, в которых забив один мяч и отдав три результативных передачи.
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