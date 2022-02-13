Майстер набивань: Ярмоленко виграв незвичайний челендж у "Вест Гемі" (відео)

Українець переміг своїх одноклубників.
Вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко разом із партнерами по команді Лукашем Фабіанські та Майклом Антоніо позмагалися у набиванні м'яча для американського футболу.
Ярмоленко у цьому конкурсі показав найкращий результат. Андрій зміг набити незвичний м'яч 16 разів.
Другим у челенджі став Антоніо. Результат Майкла – 12 набивань. Фабіанські (10 набивань) став третім.
What happens when ⚽️ meets ...— West Ham United (@WestHam) February 12, 2022
Ahead of tomorrow's #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took on the #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd
- Ярмоленко в сезоні 2021-2022 на клубному рівні у всіх турнірах провів 22 матчі, в яких забивши один м'яч і віддавши три результативні передачі.
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