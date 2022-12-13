Месси против Модрича: названы стартовые составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Сборные Аргентины и Хорватии объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, который состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Поль, Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия доступна на нашем сайте.

Отметим, что в другом полуфинале ЧМ-2022 действующие чемпионы мира – французы – сразятся с главной сенсацией нынешнего Мундиаля – сборной Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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