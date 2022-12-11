Аргентина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Месси и Ко на пути к решающей битве турнира попытаются одолеть финалиста предыдущего Мундиаля.
Во вторник, 13 декабря, в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Хорватией.
Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
На старте ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Это позволило подопечным Лионеля Скалони с первого места выйти в плей-офф.
В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1). В четвертьфинале Лео Месси и компания выбили сборную Нидерландов – основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти триумфовали аргентинцы.
Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), а затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетчатые" заняли второе место и пробились в плей-офф.
В 1/8 финала хорваты после ничьей (1:1) в основное время в серии пенальти победили команду Японии. На стадии четвертьфинала подопечные Златко Далича неожиданно оставили за бортом турнира Бразилию – команды обменялись голами (1:1) в экстра-таймах, а в серии послематчевых 11-метровых точнее оказались европейцы.
Где смотреть матч Аргентина – Хорватия
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Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Хорватия
Фаворитами полуфинального поединка букмекеры считают аргентинцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 3,40. Вероятность успеха хорватов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 5,00.
На проход Месси и Ко в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,44. На то, что сборная Хорватии во второй раз подряд выйдет в решающий матч чемпионата мира — 3,00.
Напомним, в другом полуфинале ЧМ-2022 действующие чемпионы мира – французы – сразятся с главной сенсацией нынешнего Мундиаля – сборной Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
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