Аргентина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Месси и Ко на пути к решающей битве турнира попытаются одолеть финалиста предыдущего Мундиаля.

Во вторник, 13 декабря, в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Хорватией.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

На старте ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Это позволило подопечным Лионеля Скалони с первого места выйти в плей-офф.

В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1). В четвертьфинале Лео Месси и компания выбили сборную Нидерландов – основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти триумфовали аргентинцы.

Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), а затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетчатые" заняли второе место и пробились в плей-офф.

В 1/8 финала хорваты после ничьей (1:1) в основное время в серии пенальти победили команду Японии. На стадии четвертьфинала подопечные Златко Далича неожиданно оставили за бортом турнира Бразилию – команды обменялись голами (1:1) в экстра-таймах, а в серии послематчевых 11-метровых точнее оказались европейцы.

Где смотреть матч Аргентина – Хорватия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Хорватия будет доступна на нашем сайте.

Также посмотреть игру можно на платформе « Киевстар ТВ » на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение «Киевстар ТВ» или откройте браузер на компьютере.

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Хорватия

Фаворитами полуфинального поединка букмекеры считают аргентинцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 3,40. Вероятность успеха хорватов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 5,00.

На проход Месси и Ко в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,44. На то, что сборная Хорватии во второй раз подряд выйдет в решающий матч чемпионата мира — 3,00.

Напомним, в другом полуфинале ЧМ-2022 действующие чемпионы мира – французы – сразятся с главной сенсацией нынешнего Мундиаля – сборной Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Читайте также:

ЧМ-2022 по футболу: букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира

Роналду расплакался после вылета Португалии из ЧМ-2022 (видео)

"Иди отсюда, болван": Месси сорвался на игрока сборной Нидерландов после четвертьфинала ЧМ-2022 (видео)