Аргентина – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022

Мессі та Ко на шляху до вирішальної битви турніру спробують здолати фіналіста попереднього Мундіалю.

У вівторок, 13 грудня, в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини зіграє з Хорватією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

На старті ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Це дозволило підопічним Ліонеля Скалоні з першого місця вийти до плейоф.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" обіграли Австралію (2:1). У чвертьфіналі Лео Мессі та компанія вибили збірну Нідерландів – основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували аргентинці.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку та пробилися до плейоф.

В 1/8 фіналу хорвати після нічиєї (1:1) в основний час у серії пенальті перемогли команду Японії. На стадії чвертьфіналу підопічні Златко Даліча несподівано залишили за бортом турніру Бразилію – команди обмінялися голами (1:1) в екстратаймах, а в серії післяматчевих 11-метрових більш влучними виявилися європейці.

Де дивитися матч Аргентина – Хорватія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Хорватія буде доступна на нашому сайті.

Також подивитися гру можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у додаток та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Прогнози букмекерів на матч Аргентина – Хорватія

Фаворитами півфінального поєдинку букмекери вважають аргентинців. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 3,40. Імовірність успіху хорватів після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 5,00.

На прохід Мессі і Ко до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,44. На те, що збірна Хорватії вдруге поспіль вийде до вирішального матчу чемпіонату світу – 3,00.

Нагадаємо, в іншому півфіналі ЧС-2022 чинні чемпіони світу – французи – позмагаються з головною сенсацією нинішнього Мундіалю – збірною Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Читайте також:

ЧС-2022 з футболу: букмекери перед півфіналами назвали нового фаворита турніру

Роналду розплакався після вильоту Португалії з ЧС-2022 (відео)

"Йди звідси, бовдуре": Мессі зірвався на гравця збірної Нідерландів після чвертьфіналу ЧС-2022 (відео)