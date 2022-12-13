Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мессі проти Модріча: названо стартові склади на півфінал ЧС-2022 Аргентина – Хорватія

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
545
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мессі проти Модріча: названо стартові склади на півфінал ЧС-2022 Аргентина – Хорватія

Фото: Associated Press

Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Збірні Аргентини та Хорватії оголосили стартові склади на півфінальний матч чемпіонату світу-2022 з футболу, який відбудеться сьогодні, 13 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі.

Аргентина: Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Поль, Паредес, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модріч, Брозович, Ковачич, Пашаліч, Крамарич, Перішич

Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Хорватія доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що в іншому півфіналі ЧС-2022 чинні чемпіони світу – французи – позмагаються з головною сенсацією нинішнього Мундіалю – збірною Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Читайте також:

Аргентина – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022

ЧС-2022 з футболу: букмекери перед півфіналами назвали нового фаворита турніру

Роналду визначився зі своїм майбутнім у збірній Португалії вильоту з ЧС-2022 – ЗМІ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
545
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація