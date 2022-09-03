"Металлист 1925" в яркой голевой перестрелке вырвал победу над "Ворсклой"

Харьковский "Металлист 1925" одолел полтавскую "Ворсклу" в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Поединок прошел на столичном "Олимпийском" и завершился победой харьковской команды со счетом 3:2.
В середине первого тайма "Ворскла" упустила отличный шанс выйти вперед - удар Дениса Олейника с пенальти парировал вратарь харьковчан Олег Мозиль.
И все же, перед перерывом полтавчане повели в счете - Марлисон реализовал второй пенальти, назначенный арбитром в ворота номинальных хозяев.
Однако во втором тайме харьковскому клубу удалось перевернуть игру. Сначала на 54-й минуте Андрей Борячук сравнял счет, а затем Владислав Дмитренко на 80-й минуте вывел "Металлист 1925" вперед.
Казалось, что полтавская команда сможет избежать поражения - Руслан Степанюк на 83-й минуте восстановил паритет в матче.
Однако в компенсированное время наступила развязка этого феерического противостояния. Борячук оформил дубль и принес харьковчанам три очка.
- Одержав первую победу в сезоне, "Металлист 1925" с 5 баллами в своем активе поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. "Ворскла", проиграв третий поединок подряд, без очков расположилась на 14-й позиции.
- В следующем туре харьковчане 11 сентября сыграют с "Днепром-1", а полтавчане на следующий день встретятся с "Александрией".
Читайте также:
"Динамо" в большинстве потерпело фиаско против "Зари", проиграв второй матч подряд на старте сезона УПЛ
Помог африканский новичок: "Днепр-1" уверенно обыграл "Верес" в поединке УПЛ
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу