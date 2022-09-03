"Металлист 1925" в яркой голевой перестрелке вырвал победу над "Ворсклой"

Поединок прошел на столичном "Олимпийском" и завершился победой харьковской команды со счетом 3:2 .

В середине первого тайма "Ворскла" упустила отличный шанс выйти вперед - удар Дениса Олейника с пенальти парировал вратарь харьковчан Олег Мозиль.

И все же, перед перерывом полтавчане повели в счете - Марлисон реализовал второй пенальти, назначенный арбитром в ворота номинальных хозяев.

Однако во втором тайме харьковскому клубу удалось перевернуть игру. Сначала на 54-й минуте Андрей Борячук сравнял счет, а затем Владислав Дмитренко на 80-й минуте вывел "Металлист 1925" вперед.

Казалось, что полтавская команда сможет избежать поражения - Руслан Степанюк на 83-й минуте восстановил паритет в матче.

Однако в компенсированное время наступила развязка этого феерического противостояния. Борячук оформил дубль и принес харьковчанам три очка.

Одержав первую победу в сезоне, "Металлист 1925" с 5 баллами в своем активе поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. "Ворскла", проиграв третий поединок подряд, без очков расположилась на 14-й позиции.

В следующем туре харьковчане 11 сентября сыграют с "Днепром-1", а полтавчане на следующий день встретятся с "Александрией".

Читайте также:

"Динамо" в большинстве потерпело фиаско против "Зари", проиграв второй матч подряд на старте сезона УПЛ

Помог африканский новичок: "Днепр-1" уверенно обыграл "Верес" в поединке УПЛ

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу