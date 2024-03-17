"Милан" разобрался с "Вероной" и закрепился на втором месте в Серии А (видео)

"Россонери" оторвались от "Ювентуса" в борьбе за серебряные награды чемпионата Италии.

"Милан" на выезде обыграл "Верону" в матче 29-го тура итальянской Серии А – 1:3 .

"Россонери" вышли вперед в конце первого тайма – на 44-й минуте голом отличился Тео Эрнандес.

Сразу после перерыва подопечные Стефано Пиоли увеличили свое преимущество в счете – на 50-й минуте точный удар нанес Кристиан Пулишич.

Хозяева на 64-й минуте сократили отставание усилиями Тиджани Нослина, но на 79-й минуте Сэмюэл Чуквуэзе забил за "Милан", сняв вопрос о победителе встречи.

Обзор матча "Верона" – "Милан"

После этого матча "Милан" (62 очка) занимает второе место в Серии А и на три балла опережает идущий на третьей позиции "Ювентус". "Верона" (26 пунктов) находится на 15-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии, после международной паузы, "Милан" 30 марта на выезде сыграет с "Фиорентиной", а "Верона" 1 апреля приедет в гости к "Кальяри".

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