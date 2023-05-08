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"Минай" одержал неожиданную победу в 25-м туре УПЛ и отдалился от зоны вылета (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Минай" одержал неожиданную победу в 25-м туре УПЛ и отдалился от зоны вылета (видео)

"Минай" – "Ворскла" / Фото: УПЛ

Закарпатский коллектив оказался сильнее "Ворсклы".

"Минай" на домашней арене обыграл "Ворсклу" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ)2:0.

В конце первого тайма закарпатский клуб вывел вперед Сергей Петько, который отличился точным ударом из пределов штрафной.

Окончательный счет в игре в компенсированное ко второму тайму время установил форвард минайцев Егор Твердохлиб.

Таким образом, "Минай" прервал свою трехматчевую серию без побед. В свою очередь команда Виктора Скрипника не может выиграть уже три поединка подряд.

"Минай" (26 очков) поднялся на 12-е место в УПЛ, отдавившись от зоны вылета. "Ворскла" (30 баллов) занимает восьмую позицию.

В следующем туре закарпатцы 15 мая примут "Днепр-1", а полтавчане днем ранее на выезде встретятся со "Львовом".

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Дата публикации
Просмотры
264
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