"Минай" одержал неожиданную победу в 25-м туре УПЛ и отдалился от зоны вылета (видео)

"Минай" на домашней арене обыграл "Ворсклу" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:0 .

В конце первого тайма закарпатский клуб вывел вперед Сергей Петько, который отличился точным ударом из пределов штрафной.

Гол в раздевалку! Сергей Петько забивает точным ударом в ворота Ворсклы ⚽ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/n4JyBpys8t — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 8, 2023

Окончательный счет в игре в компенсированное ко второму тайму время установил форвард минайцев Егор Твердохлиб.

Таким образом, "Минай" прервал свою трехматчевую серию без побед. В свою очередь команда Виктора Скрипника не может выиграть уже три поединка подряд.

"Минай" (26 очков) поднялся на 12-е место в УПЛ, отдавившись от зоны вылета. "Ворскла" (30 баллов) занимает восьмую позицию.

В следующем туре закарпатцы 15 мая примут "Днепр-1", а полтавчане днем ранее на выезде встретятся со "Львовом".

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