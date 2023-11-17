Молодежная сборная Украины одержала сокрушительную победу и укрепила лидерство в отборе на Евро-2025

Молодежная сборная Украины (U-21) разбила молодежную команду Люксембурга (U-21) в матче 4-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в испанской Мурсии завершился победой "сине-желтых" со счетом 4:0 .

На перерыв команда Унаи Мельгосы ушла при минимальном преимуществе. На 35-й минуте Владислав Ванат забил гол после передачи Назара Волошина.

На старте второго тайма Люксембург остался в меньшинстве. На 49-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Райан Бербери.

"Сине-желтые" сполна воспользовались численным преимуществом. На 64-й минуте Арсений Батагов удвоил преимущество украинской "молодежки", а через две минуты Назар Волошин сделал счет разгромным.

Точку в этом поединке поставил Игорь Краснопир, на 74-й минуте отправив четвертый мяч в сетку ворот соперника. Ассистировал ему Назар Волошин, завершивший игру с голом и двумя результативными передачами.

Одержав четвертую победу подряд, молодежная сборная Украины с 12 очками продолжает возглавлять свою группу отбора на Евро-2025. Ранее "сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0), разгромили Люксембург (3:0) и драматично вырвали победу над Англией (3:2), которая является действующим чемпионом Европы U-21.

Вслед за украинской молодежкой расположились Англия и Сербия (по 6 очков), за ними следуют Люксембург, Северная Ирландия и Азербайджан (по 3 балла).

В следующем матче отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 "сине-желтые" 21 ноября сыграют против Азербайджана. В тот же день команда Люксембурга сразится с Сербией.

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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