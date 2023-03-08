Мощный камбэк: "Будивельник" вырвал победу в первом матче четвертьфинала Кубка Европы

Киевский "Будивельник" обыграл французский "Шоле" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА – 73:72 .

Украинский клуб лучше начал поединок и выиграл первую четверть с преимуществом в три очка. Вторая 10-минутка стала неудачной для киевлян – соперник перехватил инициативу и ушел на большой перерыв с гандикапом в 10 баллов.

В третьем периоде французы сумели довести свое преимущество до 12 очков. Но "Будивельник" лучше провел финальный отрезок поединка, оформив камбэк. Киевлянам удалось не только сравнять счет, но и вырвать в последней четверти минимальную победу.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник "Будивельника" Джонни Берганемескел, заработавший 20 очков и сделавший шесть подборов.

Ответный матч команды проведут во вторник, 14 марта, во Франции. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Кубок Европы ФИБА. Четвертьфинал. Первый матч

"Будивельник" – "Шоле" – 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

"Будивельник": Берганемескел (20 очков), Грант (15), Близнюк (12), Браун (11), Бобров (5), Гудвин (4), Грицак (3), Зотов (3).

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