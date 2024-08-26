Несмотря на травму: Свитолина одержала волевую победу на старте US Open-2024

Элина несколько раз брала медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг US Open-2024.

На старте основной сетки Свитолина (№28 WTA) одолела представительницу Аргентины Марию Лурдес Карле (№83 WTA). Матч длился 2 часа 20 минут и завершился волевой победой украинки со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Отметим, что на протяжении поединка Элина трижды брала медицинский тайм-аут. Ей накладывали дополнительные тейпы на правую ногу.

Во втором раунде Свитолина сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Осеан Доден.

Всего в основе US Open-2024 выступят семь украинок – это новый национальный рекорд. Даяна Ястремская уже выбыла в первом раунде, уступив немке Юле Нимайер со счетом 4:6, 7:6, 4:6.

Позже свои матчи стартового круга проведут Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Юлия Стародубцева, которая пробилась в основную сетку мэйджора сквозь сито квалификации.

Основная сетка Открытого чемпионата США-2024 продлится с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой US Open является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году в финале одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

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